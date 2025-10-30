Parni valjak u duel ulazi nakon poraza u Sofiji od Hapoela iz Tel Aviva (97:84), dok Barselona u Beograd stiže sa pobedom protiv Olimpije iz Milana (74:72).

"Spreman sam i uzbuđen pred meč u Beogradskoj areni i jedva čekam da osetim atmosferu. Očekuje nas zahtevna utakmica protiv vrlo jakog protivnika, ali moramo da izađemo snažno i uradimo ono što je do nas, kako bismo došli do pobede", zaključio je Fernando.