Utakmica osmog kola Evrolige na programu je 31. oktobra, od 20.30 časova.
MOĆNE REČI NOVOG KOŠARKAŠA PARTIZANA PRED MEČ SA BARSELONOM: Tek je stigao, a ova izjava je "zapalila" Grobare: "Spreman sam i uzbuđen..."
Parni valjak u duel ulazi nakon poraza u Sofiji od Hapoela iz Tel Aviva (97:84), dok Barselona u Beograd stiže sa pobedom protiv Olimpije iz Milana (74:72).
Komentar pred meč dao je i novi centar crno-belih, Bruno Fernando:
"Spreman sam i uzbuđen pred meč u Beogradskoj areni i jedva čekam da osetim atmosferu. Očekuje nas zahtevna utakmica protiv vrlo jakog protivnika, ali moramo da izađemo snažno i uradimo ono što je do nas, kako bismo došli do pobede", zaključio je Fernando.
