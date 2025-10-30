Slušaj vest

Košarkaši Partizana će sutra od 20.30 časova ugostiti Barselonu u drugom meču duplog kola Evrolige.

Parni valjak u duel ulazi nakon poraza u Sofiji od Hapoela iz Tel Aviva (97:84), dok Barselona u Beograd stiže sa pobedom protiv Olimpije iz Milana (74:72).

Partizan - Pariz Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Komentar pred meč dao je i novi centar crno-belih, Bruno Fernando:

"Spreman sam i uzbuđen pred meč u Beogradskoj areni i jedva čekam da osetim atmosferu. Očekuje nas zahtevna utakmica protiv vrlo jakog protivnika, ali moramo da izađemo snažno i uradimo ono što je do nas, kako bismo došli do pobede", zaključio je Fernando.

Zakucavanje Bruna Fernanda protiv Hapoela Izvor: Arena sport 1 Premium