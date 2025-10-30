Košarkaši Fenerbahčea najverovatnije će utakmice Evrolige protiv izraelskih klubova igrati u Minhenu
FENERBAHČE MORA VAN ISTANBULA ZBOG IZRAELACA: Turski velikan izabrao grad za duplo kolo protiv Makabija i Hapoela
Nedavno je Dubai objavio da će u Sarajevu dočekati Hapoel, a van svoje zemlje bi domaćin mogao da bude i Fenerbahče.
Evroliga je usmeno prihvatila zahtev turskog kluba da u Minhenu dočeka Makabi i Hapoel Tel Aviv.
Fenerbahče - Crvena zvezda Foto: Printscreen/TV Arena sport premium 1, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Murat Sengul / AFP / Profimedia
Fenerbahče se bacio u proceduru rešavanja papirologije, kako bi pred publikom ugostio izraelske klubove.
Poznato je da Turska ima jaku dijasporu u Nemačkoj, tako da će klub iz Istanbula imati jaku podršku u Minhenu.
Fenerbahče će u duplom kolu dočekati oba izraelska predstavnika, prvo Makabi, 11. novembra, pa Hapoel dva dana kasnije.
