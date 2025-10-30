Slušaj vest

Nedavno je Dubai objavio da će u Sarajevu dočekati Hapoel, a van svoje zemlje bi domaćin mogao da bude i Fenerbahče.

Evroliga je usmeno prihvatila zahtev turskog kluba da u Minhenu dočeka Makabi i Hapoel Tel Aviv.

Fenerbahče se bacio u proceduru rešavanja papirologije, kako bi pred publikom ugostio izraelske klubove.

Poznato je da Turska ima jaku dijasporu u Nemačkoj, tako da će klub iz Istanbula imati jaku podršku u Minhenu.

Fenerbahče će u duplom kolu dočekati oba izraelska predstavnika, prvo Makabi, 11. novembra, pa Hapoel dva dana kasnije.

