Košarkaše Partizana u meču 8. kola Evrolige protiv Barselone bodriće "Arena" ispunjena do poslednjeg mesta.

Partizan - Pariz Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

 Crno-beli su saopštili da su rasprodali sve karte za ovu utakmicu koja nosi veliki značaj po srpski tim.

Partizan je doživeo dva uzastopna poraza i trenutno je sa negativnim učinkom 3-4.

Sa druge strane, Barselona ulazi sa učinkom 4-3 i pobedom u prethodnom meču nad Armanijem na svom terenu.

No, više od ovoga Partizanu ne ide tradicija na ruku. Partizan protiv Barselone u Evroligi ima 3-13, a izgubio je sve utakmice od povratka u Evroligu.

Crno-beli su poslednju pobedu nad Špancima upisali 3. februara 2010. godine u čuvenoj utakmici u "Pioniru", kada je Lorens Roberts skinuo loptu sa obruča, a utakmica završena rezultatom 67:66.

partizan-milano-444774.JPG
Nik Kalates
Vasilije Micić
Nik Kalates.jpg

