Nikola Topić se trenutno leči od kancera testisa, o čemu je javnost obavestio njegov klub Oklahoma Siti
"NIKOLA TOPIĆ, NIKOLA TOPIĆ...": Pionirom odjekivala podrška mladom srpskom košarkašu koji bije životnu bitku
Navijači Crvene zvezde pružili su podršku nekadašnjem igraču ovog kluba Nikoli Topiću.
"Delije" su na utakmici 8. kola Evrolige u Pioniru protiv Makabija uzvikivali ime mladog košarkaša.
Topić je član Oklahome, a 6. oktobra je podvrgnut hirurškom zahvatu.
Podršku mladom asu prethodno je pružio i Košarkaški klub Partizan.
