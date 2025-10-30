Slušaj vest

Navijači Crvene zvezde pružili su podršku nekadašnjem igraču ovog kluba Nikoli Topiću.

Oklahoma - Šarlot, sjajna partija Topića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Delije" su na utakmici 8. kola Evrolige u Pioniru protiv Makabija uzvikivali ime mladog košarkaša.

Nikola Topić se trenutno leči od kancera testisa, o čemu je javnost obavestio njegov klub Oklahoma Siti.

Podrška Nikoli Topiću Izvor: Kurir

Topić je član Oklahome, a 6. oktobra je podvrgnut hirurškom zahvatu.

Podršku mladom asu prethodno je pružio i Košarkaški klub Partizan.

Nikola Topić na meču za Oklahoma Siti Tandere
Nikola Topić na meču za Oklahoma Siti Tandere
Starsport Nikola Topic.jpg
Nikola Topić

