8. kolo Evrolige
EVROLIGA
ZVEZDA NA KOTI TRI NAKON ŠESTE U NIZU: Ovako izgleda tabela Evrolige posle nove pobede Crvene zvezde
Zvezda je tako zabeležila i šestu uzastopnu pobedu u Evroligi i nalazi se trenutno na fantastičnom trećem mestu na tabeli.
Makabi - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Ispred crveno-belih su trenutno samo Hapoel koji ima skor 6-1 i Žalgiris sa identičnim skorom kao Zvezda, ali i boljim koš količnikom.
Partizan je pred meč sa Barselonom na 15. mestu, ali u slučaju pobede popeće se za par pozicija na tabeli.
Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige:
Foto: Sofascore
