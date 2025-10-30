Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Makabi kao gosti rezultatom 99:92 u utakmici 8. kola Evrolige.

Zvezda je tako zabeležila i šestu uzastopnu pobedu u Evroligi i nalazi se trenutno na fantastičnom trećem mestu na tabeli.

Makabi - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Ispred crveno-belih su trenutno samo Hapoel koji ima skor 6-1 i Žalgiris sa identičnim skorom  kao Zvezda, ali i boljim koš količnikom.

Partizan je pred meč sa Barselonom na 15. mestu, ali u slučaju pobede popeće se za par pozicija na tabeli.

Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige:

Screenshot 2025-10-30 222803.png
Foto: Sofascore

