Zvezda je zabeležila i šestu pobedu u nizu, a svoje prve impresije nakon novog trijumfa izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

"Ključno je bilo naše veliko srce. Nismo radili onako kako smo hteli. Teške su okolnosti. Nismo imali dovoljno vremena da uključimo novog igrača. Mnogi su povređeni, Nvora nije igrao. Imali smo sve te sitne, ali velike stvari. Imali smo veliko srce".

Da li je zadovoljan?

"Trijumf je trijumf. Ovo će se računati kao pobeda u gostima, tome se posebno radujemo", rekao je Obradović.

Makabi - Crvena zvezda

Potom je govorio na konferenciji za medije.

"Bila je prava drama i rat. Imali smo veliko srce, nekoliko skokova u napadu. Startovali smo dobro, u trećoj četvrtini smo našli ritam i pronašli dobru petorku za kraj utakmice. Vrlo sam srećan zbog pobede, pogotovo zbog okolnosti u kojima se nalazimo, Batler i dalje nije trenirao mnogo, bez Nvore... Mislim da smo imali sjajnu reakciju", rekao je Obradović.

Ebuka Izundu je bio "X" faktor u finišu.

"Normalno je da dođe do pada, igrali smo sjajno prvo poluvreme. Prednost je možda trebalo da bude i veća, u odbrani smo mogli nešto da bolje iskontrolišemo. Nije moguće da u svaki meč uđemo bez stresa, pogotovo u situaciji u kojoj se nalazimo. Svi su dali dobar doprinos, Izundu je deo ekipe, ti skokovi u napadu su značili, to nam je dalo vazduha da dišemoo".

Nikola Kalinić je po isključenju davao savete Obradoviću.

"Suština trenerskog posla nije da bude autokrata, kao što sam jedno vreme bio, već da slušaš igrače. A koga ću da slušam prvo nego njega. Ali, ne samo njega, mora da postoji povezanost igrača i trenera, da bi i meni bio olakšan posao".