Košarkaši Žalgirisa pobedili su na svom terenu u Kaunasu Asvel 96:59 (26:15, 22:20, 25:9, 23:15), u utakmici osmog kola Evrolige.

Žalgiris su predvodili Silvan Fransisko sa 15 poena, sedam asistencija i četiri skoka i Mozes Rajt sa 14 poena i sedam skokova. Azulas Tabelis i Maodo Lo dodali su po 11 poena, a Deividas Sirvidis 10 poena.

U ekipi Asvela najefikasniji sa 14 poena bio je Glin Votson, Zakari Seljas postigao je osam poena, a Dejvid Lajti sedam.

Litvanska ekipa ima šest pobeda i dva poraza na drugom mestu na tabeli, a francuska ekipa zauzima 19. mesto sa 2/6.

U sledećem kolu Žalgiris će dočekati Valensiju, a Asvel će u Istanbulu igrati protiv Fenerbahčea.

