Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju sa dominantnim partijama u Evroligi

Izabranici Saše Obradovića su večeras u Pioniru pobedili Makabi rezultatom 99:92 u osmom kolu elitnog takmičenja.

Sa učinkom 6-2 crveno-beli su u vrhu tabele, dok su Izraelci doživeli šesti poraz, a uz dve pobede su u donjem delu.

Navijači beogradskog tima imaju razloga za zadovoljstvo, koje su nakon meča preneli na društvene mreže. Komentari su maksimalno pozitivni, a ovo su samo neki od njih:

