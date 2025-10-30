Navijači imaju razloga za zadovoljstvo.
TVITOVI
ON JE TIHI HEROJ OVE POBEDE, IZVUKAO JE KADA SE UTAKMICA LOMILA! Navijači Zvezde blistaju posle trijumfa nad Makabijem, jednog košarkaša posebni ističu!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju sa dominantnim partijama u Evroligi.
Izabranici Saše Obradovića su večeras u Pioniru pobedili Makabi rezultatom 99:92 u osmom kolu elitnog takmičenja.
Sa učinkom 6-2 crveno-beli su u vrhu tabele, dok su Izraelci doživeli šesti poraz, a uz dve pobede su u donjem delu.
Navijači beogradskog tima imaju razloga za zadovoljstvo, koje su nakon meča preneli na društvene mreže. Komentari su maksimalno pozitivni, a ovo su samo neki od njih:
Reaguj
Komentariši