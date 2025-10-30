Slušaj vest

Košarkaši Milana pobedili su večeras na svom terenu Pariz 86:77 (23:15, 24:12, 20:26, 19:24), u osmom kolu Evrolige.

Makabi - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs

Najefikasniji kod Milana bili su Devin Buker sa 13, Armoni Bruks sa 12 i Ševon Šilds i Nikolo Menion sa po 10 poena.

Kod Pariza bolji od ostalih bio je Nadir Hifi sa 24 poena.

Milano je na 16. mestu sa tri pobede i pet poraza, a Pariz je na 10. poziciji sa po četiri pobede i poraza.

U narednom kolu, Milano će gostovati Efesu, dok će Pariz dočekati Bajern.

Košarkaši Valensije su na svom terenu pobedili Dubai 80:78 (23:20, 15:21, 22:23, 20:14).

Valensiju su do pobede predvodili Kameron Tejlor sa 19 i Omari Mur sa 15 poena.

Kod Dubaija su se istakli Bugi Elis sa 18 i srpski internacionalac Filip Petrušev sa 17 poena.

Valensija je peta sa pet pobeda i tri poraza, a Dubai je na 17. mestu sa tri pobede i pet poraza.

U sledećem kolu, Valensija će gostovati Žalgirisu, dok će Dubai dočekati Hapoel.

Košarkaši Bajerna su kao domaćini u Minhenu pobedili Virtus 86:70 (18:15, 23:23, 20:17, 25:15).

Najbolji kod Bajerna bili su Andreas Obst sa 21 i Ajzea Majk sa 17 poena.

Kod Virtusa su se izdvojili srpski reprezentativac Alen Smailagić sa 17 i Karsen Edvards sa 16 poena.

Obe ekipe su zabeležile po četiri pobede i poraza.

Virtus će u narednom kolu gostovati Baskoniji.