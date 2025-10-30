Real je deveti sa četiri pobede i četiri poraza, a Fenerbahče je na 17. mestu sa tri pobede i pet poraza
Evroliga
REAL UNIŠTIO AKTUELNOG ŠAMPIONA: Madriđani ubedljivi protiv Fenerbahčea
Košarkaši Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Fenerbahče 84:58 (25:16, 24:6, 15:13, 20:23), u osmom kolu Evrolige.
Real Madrid su do pobede predvodili Teo Maledon sa 15, Trej Lajls sa 14, Valter Tavares sa 13 i Fakundo Kampaco sa 11 poena.
Dvocifreni kod Fenerbahčea bili su Vejd Boldvin sa 14 i Tejlen Horton Taker sa 10 poena.
Real je deveti sa četiri pobede i četiri poraza, a Fenerbahče je na 17. mestu sa tri pobede i pet poraza.
U narednom kolu, Real će gostovati Barseloni, dok će Fenerbahče u Istanbulu dočekati Asvel.
