Slušaj vest

Košarkaši Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Fenerbahče 84:58 (25:16, 24:6, 15:13, 20:23), u osmom kolu Evrolige.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, FADEL SENNA / AFP / Profimedia

 Real Madrid su do pobede predvodili Teo Maledon sa 15, Trej Lajls sa 14, Valter Tavares sa 13 i Fakundo Kampaco sa 11 poena.

Dvocifreni kod Fenerbahčea bili su Vejd Boldvin sa 14 i Tejlen Horton Taker sa 10 poena.

Real je deveti sa četiri pobede i četiri poraza, a Fenerbahče je na 17. mestu sa tri pobede i pet poraza.

U narednom kolu, Real će gostovati Barseloni, dok će Fenerbahče u Istanbulu dočekati Asvel.

Ne propustiteEvroligaDUBAI PAO POSLE DRAME: Valensija slavila u uzbudljivom finišu! Pobede Milana i Bajerna
KK Dubai
KošarkaSTIGLA ZAMENA ZA FERNANDA KOJI JE STIGAO U PARTIZAN! Real doveo pojačanje! Madriđani doveli centra iz NBA lige!
profimedia-1045322917.jpg
EvroligaZVEZDA NA KOTI TRI NAKON ŠESTE U NIZU: Ovako izgleda tabela Evrolige posle nove pobede Crvene zvezde
maccabi-zvezda-264740.JPG
EvroligaON JE TIHI HEROJ OVE POBEDE, IZVUKAO JE KADA SE UTAKMICA LOMILA! Navijači Zvezde blistaju posle trijumfa nad Makabijem, jednog košarkaša posebni ističu!
MACCABI-ZVEZDA_039.jpg

Podrška Nikoli Topiću Izvor: Kurir