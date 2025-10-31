Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Makabi iz Tel Aviva u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić" (99:92), a po završetku meča svoje utiske o utakmici i velikoj pobedi tima sa Malog Kalemegdana, u studiju Arene Sport dao je Vlade Đurović.

- Ruke mi se tresu još, baš sam se uplašio, posle svega što se dešavalo, mislio sam da ćemo da izgubimo, što bi bilo ravno katastrofi... Da se izgubilo, deseto mesto bi bilo dostižno, ali vrlo teško. Ovako imamo šansu da se borimo i za osmo i za šesto. Makabi će skinuti mnoge skalpove, igraće se od nove godine u Tel Avivu i teško će tamo gubiti utakmice. Oni igraju mnogo bolje nego što pokazuje rezultat. Imaju brze igrače i igraju nezgodno, napad traje šest sekundi, šut ili prodor. Zvezdini visoki igrači su malo već u godinama, nisu mogli da ih prate. I zato je Zvezda, koja je igrala fantastičan napad, ipak dobila sa samo sedam razlike, nisu zagradili koš kako treba u određenim trenucima. Da se tako nastavilo, rezultat bio bio 136:104. Tri četvrtine je Zvezda davala po 22 što je normalno. Ovoga puta Zvezda je dala 99 i kažem, svaka čast za napad. Ova utakmica je imala četiri junaka, među njima je Mekintajer - počeo je priču Đurović, pa u dahu nastavio:

1/6 Vidi galeriju Makabi - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

- Prvi junak je Izundu, dugo nisam video da neki centar izdonimira toliko, šta je on radio... Bez njega nema šanse da se dobije utakmica. Drugi junak je Dobrić, sve je uradio, nijednom nije probao trojku, šutnuo je "air-ball", posle 110 sekundi je opet šutirao i rešio utakmicu. Svaka mu čast. Na 84:83 Makabi vodi, muk u hali, šutira Kodi, Kalinić hvata loptu i daje zicer, eto to je to. Da se vratim na Mekintajera, bio je jedan od junaka, ali je imao neke stvari koje nije trebalo da radi...

Dodao je potom Đurović i sledeće:

- Moka je rekao da entuzijazam drži ekipu i da je to kratko vreme od kada je došao Obradović. On je rekao da ćemo ubedljivo dobiti, nisam bio toliki optimista, pribojavao sam se. Dobro smo prošli, vrlo važna pobeda. Balter je igrao kratko - dobro je uradio Saša. Dolazi čovek sa NBA imenom, dva minuta je odigrao i vratiš ga, jer vidiš da nije spreman. On se uhvatio za glavu kad je Dobrić šutirao, a onda izljubio Kalinića. Dobro je što je krenuo sa Miljenovićem oba poluvremena, retko ko to radi... Nvora i Karter nedostaju, nemamo šutere i još jedna stvar, najviše zbog skoka, mislim da je 13 bilo na poluvremenu samo, to je neverovatno. I zato nedostaje Bolomboj. Prezadovoljan sam, i navijači treba da budu zadovoljni, čestitke stručnom štabu i Željku Drčeliću. Zvezda sa lepom psihologijom nastavlja i sa lepim šansama ovu Evroligu.

BONUS VIDEO: