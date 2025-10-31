Slušaj vest

Prvi put otkako je Makabi na evroligaškim utakmicama domaćin u Beogradu Crvena zvezda je imala podršku navijača, a njih oko 700 je imalo šta da vidi.

Crveno-beli su propustili priliku da se odlepe na veću razliku i izbegnu komplikacije, pa je sve moralo da bude rešeno tek u poslednjim minutima četvrte četvrtine.

Kodi Miler-Mekintajer je dominirao na parketu i bio najbolji košarkaš na terenu. Meč je završio sa 23 poena, 12 asistencija, četiri skoka i jednom ukradenom loptom. Delovalo je da može da uradi šta god poželi, a najveću podršku je imao u vidu Čime Monekea koji je postigao 16 poena, uz osam skokova.

1/9 Vidi galeriju Makabi - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Ebuka Izundu je odigrao ključnu ulogu u poslednjoj deonici sjajnim potezima na obe strane parketa. Izundu je imao 15 poena i sedam skokova.

Crveno-beli sada, nakon što su počeli sezonu sa dva poraza, imaju učinak od šest pobeda i dve izgubljene utakmice.

Pogledajte najbolje detalje sa utakmice protiv Makabija:

