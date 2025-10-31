Slušaj vest

Pred večerašnji meč između Partizana i Barselone oglasio se košarkaš katalonskog kluba Kevin Panter.

Amerikanac koji je ostavio veliki trag u Partizanu i postao miljenik navijača, vraća se u Beogradsku arenu, ali ovog puta kao gost.

"Svi znaju da sam ranije igrao ovde, pre dolaska u Barselonu. Beograd mi je kao drugi dom. Ovde sam osvojio titulu i stvorio posebnu vezu sa ljudima. Biće uzbudljivo, ali najvažnije je da ostanemo fokusirani", kazao je Panter pred meč 8. kola Evrolige između Partizana i Barselone.

Nekadašnji kapiten Parnog valjka emotivno doživljava svaki povratak u Arenu, a ponovo se dotakao atmosfere koju prave navijači Partizana.

"Ako to nisi iskusio, moraš sam da osetiš. Nema reči kojima možeš nekoga pripremiti. Bitno je da ostaneš koncentrisan i spreman na borbu. Obradovićev tim je uvek spreman da se nadmeće, igra ozbiljno i pruži dobru predstavu. Jedva čekam taj meč, biće uzbudljivo", poručio je bivši košarkaš Partizana.

Džabarija Parkera dobro poznaje...

"Džabari mi je kao brat. Bio je ovde sa nama, a i sada povremeno razgovaramo tokom sezone, čisto da proverim kako je i da se uverim da je sve u redu", dodao je Panter.