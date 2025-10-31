Slušaj vest

Nije pomoglo sjajno izdanje Alena Smailagića Virtusu da dođe do pobede protiv Bajerna u Minhenu. Tim Duška Ivanovića izgubio je i drugi meč u ovoj duploj nedelji EL.

"Čestitam Bajernu , jer je večeras igrao bolje od nas svih 40 minuta. Za razliku od njih, mi smo igrali dobro samo 25 minuta. Najveći problem bio je treći kvartal, kada smo izgubili čak sedam lopti”, rekao je trener Virtusa.

Kako kaže, problem u poslednjem delu meča bila je i odbrana.

“Za Bajern je bilo lako da stalno povećava prednost. Posle toga smo prestali da igramo odbranu i time sebi oduzeli šansu da se borimo u poslednjoj četvrtini", zaključio je Duško Ivanović.

Virtus je sada na skoru 4-4, a naredni rival im je Baskonija, u Vitoriji. U međuvremenu, tim će imati dve utakmice u italijanskoj seriji A.