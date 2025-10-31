Slušaj vest

Nije pomoglo sjajno izdanje Alena Smailagića Virtusu da dođe do pobede protiv Bajerna u Minhenu. Tim Duška Ivanovića izgubio je i drugi meč u ovoj duploj nedelji EL.

"Čestitam Bajernu , jer je večeras igrao bolje od nas svih 40 minuta. Za razliku od njih, mi smo igrali dobro samo 25 minuta. Najveći problem bio je treći kvartal, kada smo izgubili čak sedam lopti”, rekao je trener Virtusa.

Duško Ivanović Foto: Starsport©

Kako kaže, problem u poslednjem delu meča bila je i odbrana.

“Za Bajern je bilo lako da stalno povećava prednost. Posle toga smo prestali da igramo odbranu i time sebi oduzeli šansu da se borimo u poslednjoj četvrtini", zaključio je Duško Ivanović.

Virtus je sada na skoru 4-4, a naredni rival im je Baskonija, u Vitoriji. U međuvremenu, tim će imati dve utakmice u italijanskoj seriji A.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteKošarkaKATASTROFA DUŠKA IVANOVIĆA I LUKE VILDOZE! Ono što ih je snašlo je bruka kakva se ne pamti!
Vildoza i Ivanović iz perioda u Crvenoj zvezdi
KošarkaNA POMOLU NOVI ODLAZAK IZ CRVENE ZVEZDE: Krilni košarkaš ima novi klub?
Rokas Gedraitis
KošarkaKAO U CRVENOJ ZVEZDI! Ivanović doveo Vildozu, evo šta je Argentinac rekao
Luka Vildoza Duško Ivanović
KošarkaVILDOZA PONOVO MENJA KLUB: Argentinac će ponovo sarađivati sa bivšim trenerom!
profimedia-0973690773.jpg