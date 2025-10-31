Navijači ne veruju šta su gledali...
Evroliga
"SVI ĆEMO U LUDNICI ZA POZAVRŠAVAMO" Nestvaran poraz Partizana iz ugla navijača - evo šta su oni poručili Žocu i ekipi
Slušaj vest
Košarkaši Partizana poraženi su od Barselone u meču osmog kola Evrolige.
Ovo je bio treći uzastopni poraz u ovom takmičenju!
Partizan zauzima 17. mesto na tabeli sa tri pobede i pet poraza, dok je Barselona osma skorom 5/3.
Navijači crno-belog tima uprkos šokantnom porazu na društvenim mrežama nisu mnogo kritikovali.
Naprotiv - pružili su podršku.
Evo šta su sve pisali...
Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
2 · Reaguj
Komentariši