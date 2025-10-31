Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Barselone u meču osmog kola Evrolige.

Ovo je bio treći uzastopni poraz u ovom takmičenju! 

Partizan zauzima 17. mesto na tabeli sa tri pobede i pet poraza, dok je Barselona osma skorom 5/3.

Navijači crno-belog tima uprkos šokantnom porazu na društvenim mrežama nisu mnogo kritikovali.

Naprotiv - pružili su podršku. 

Evo šta su sve pisali...

Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

