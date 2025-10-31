Trener Partizana izneo prve utiske posle meča sa Barselonom.
Evroliga
PRVE REČI ŽOCA POSLE ŠOKANTNOG PORAZA: Evo šta je trener Partizana imao da poruči posle Barselone
Košarkaši Partizana poraženi su od Barselone u meču osmog kola Evrolige.
Trener crno-belog tima Željko Obradović kratko je prokomentarisao utakmicu.
"Ponosan sam na to kako smo igrali, stvarno. Ovog puta je sreća bila na njihovoj strani, jer su dali koš sa koliko? 12 metara? On je pogodio težak šut, a mi smo promašili lako polaganje. To vam sve govori", rekao je Obradović posle meča.
