Evroliga
EMOTIVAN POČETAK MEČA PARTIZAN - BARSELONA: Navijači se minutom ćutanja i parolom oprostili od tragično stradalog 16-godišnjeg džudiste Lazara
Utakmica 8. kola Evrolige između Partizana i Barselone imala je emotivan početak.
Prepuna hala Arena odala je minutom ćutanja počast tragično nastradalom džudisti Partizana 16-godišnjem Lazaru Pavloviću.
Pored minute ćutanja, na južnoj tribini se pojavio i transparent posvećen Lazaru.
Podsetimo, Lazar Pavlović je stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u noći između utorka i srede na autoputu kod Novog Sada.
