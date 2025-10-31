Slušaj vest

Utakmica 8. kola Evrolige između Partizana i Barselone imala je emotivan početak.

Minut ćutanja za Lazara Pavlovića Izvor: Kurir

Prepuna hala Arena odala je minutom ćutanja počast tragično nastradalom džudisti Partizana 16-godišnjem Lazaru Pavloviću.

Pored minute ćutanja, na južnoj tribini se pojavio i transparent posvećen Lazaru.

Podsetimo, Lazar Pavlović je stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u noći između utorka i srede na autoputu kod Novog Sada.

