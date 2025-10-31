39 i po minuta dobre igre Partizana palo je u vodu posle nestvarne trojke Vila Klajburna
Evroliga
NESTVARNA TROJKA KLAJBURNA SA 12 METARA SRUŠILA PARTIZAN: Pogledajte odlučujući koš za pobedu Barselone
Klajburn je 32 sekunde pre kraja dramatične utakmice 8. kola Evrolige pogodio trojku sa 12 metara i tako rešio meč.
Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Bila je to peta pobeda Barselone u sezoni, a peti poraz Partizana.
