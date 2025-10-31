Slušaj vest

Klajburn je 32 sekunde pre kraja dramatične utakmice 8. kola Evrolige pogodio trojku sa 12 metara i tako rešio meč.

Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Bila je to peta pobeda Barselone u sezoni, a peti poraz Partizana.

Ne propustiteEvroligaTRAGEDIJA PARTIZANA: Barselona slavila u grotlu Arene trojkom Klajburna sa pola terena
Partizan, Barselona
EvroligaPRVE REČI ŽOCA POSLE ŠOKANTNOG PORAZA: Evo šta je trener Partizana imao da poruči posle Barselone
Željko Obradović
EvroligaPARTIZAN POTONUO POSLE TRAGIČNOG PORAZA OD BARSELONE: Ovako izgleda tabela Evrolige posle kompletiranog 8. kola
partizan-barcelona-500723.JPG
EvroligaEMOTIVAN POČETAK MEČA PARTIZAN - BARSELONA: Navijači se minutom ćutanja i parolom oprostili od tragično stradalog 16-godišnjeg džudiste Lazara
Grobari, Lazar Pavlović, KK Partizan

Partizan - Barselona, izlazak igrača na teren Izvor: Kurir