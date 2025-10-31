Partizan izgubio od Barse u infarkt završnici
EVROLIGA
PARTIZAN POTONUO POSLE TRAGIČNOG PORAZA OD BARSELONE: Ovako izgleda tabela Evrolige posle kompletiranog 8. kola
Slušaj vest
Košarkaši Partizana poraženi su od Barselone rezultatom 76:78 u utakmici 8. kola Evrolige.
Partizan je nakon novog poraza na skoru 3- 5 i nalazi se tek na 17. mestu na tabeli. Isti učinak imaju i Milano, Dubai, Efes i Fener, ali crno-beli slabiji koš količnik od ovih ekipa.
Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Crvena zvezda je nakon poraza Hapoela skočila na drugo mesto Evrolige sa skorom 6-2 koliko imaju Žalgiris i Hapoel. Litvanski velikan je prvi zbog najboljeg koš količnika.
Ovako izgleda tabela Evrolige nakon kompletiranog 8. kola:
Foto: Printscreen
Reaguj
Komentariši