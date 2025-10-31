Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Barselone rezultatom 76:78 u utakmici 8. kola Evrolige.

Partizan je nakon novog poraza na skoru 3- 5 i nalazi se tek na 17. mestu na tabeli. Isti učinak imaju i Milano, Dubai, Efes i Fener, ali crno-beli slabiji koš količnik od ovih ekipa.

Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Crvena zvezda je nakon poraza Hapoela skočila na drugo mesto Evrolige sa skorom 6-2 koliko imaju Žalgiris i Hapoel. Litvanski velikan je prvi zbog najboljeg koš količnika.

Ovako izgleda tabela Evrolige nakon kompletiranog 8. kola:

tabela
Foto: Printscreen

