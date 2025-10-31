Slušaj vest

Crno-beli su u utakmici 8. kola izgubili od Barselone 76:78 (17:18, 24:15, 15:25, 20:20).

Partizan je izgubio ludom trojkom Klajburna, a svoje impresije posle novog vezanog poraza crno-belih izneo je trener Partizana Željko Obradović na konferenciji za medije.

Ko je kriv za poraz?

"Ništa u životu ne mora. Ima mnogo važnijih stvari od košarke, verujte mi. Nema razloga da upiremo prstom u bilo koga. Igrači su dali sve od sebe. Rekao sam da je sreća bila na strani Barselone, a to znači da su je zaslužili. Sada da analiziramo utakmicu kada igrač sa 13 metara ubaci trojku, to nije normalno. Da mi promašimo zicer, Tajrik zakucavanje, Bruno dva penala, pa zicer ni to nije normalno. Da Vašington ima lako polaganje, poa ide da zakuca i promaši. Nemam zamerku i čestitam igračima na svemu, imala je Barsa sreće i čestitam im na tome"

Da li su neki igrači podbacili?

"Ekipa je igrala dobru košarku i u prvom poluvremenu imala 14 asistencija, a na kraju 21. Skokovi, 13 skokova u napadu. Problem prodatih lopti jer je bilo situaicja gde smo morali bolje da reagujemo. Nije lako kada imate dva nova igrača u timu. Prvi put sam stavio igrača da igra a da nije imao 5 na 5 na treningu. On je bio u Sofiji sa nama na treningu koji je bio pokazivanje i priča i siguran sam da će on biti neko ko će nam pomoći u budućnosti. Bruno isto mora da se pomaće sa kkupe gde da ide i to. Čestitam igarčima na borbenosti i želji"

Da li je šut za tri mogao bolje da se brani?

"Oni su šutrali 13/32 za tri. Kada se vratimo na statistiku tima, kad pripremaš utakmicu, ne verujem da je normalno da Veseli ubaci dve... Panter je imao 5 šuteva samo, odbrana na njemu bila skoro pa savršena. Desilo se i da on pogodi trojku kod naše klupe... Ostali igrači su u tim nekim procentima manje više problem je što smo mi loše šutirali i mnogo bolje smo igrali u prvom nego u drugom poluvremenu. Insistiramo na tome da se ne uzima šut za tri.ovo je bio neverovatan šut, Tajrik je bio na ruci, a on je ubacio"

Da li ove neizvesne završnice koje klub ne može da reši u svoju korist postaju hronična boljka?

"Imali smo ove godine i dobili MIlano i Efes u napetoj završnici. Baskoniju takođe. To je 3-1. Ove druge utakmice smo gubili na drugi način"

Da li je zadovoljan kako je ekipa odigrala i šta je nedostajalo za pobedu?

"Čega je nedostatak ako čovek ima zicer i lopta izađe iz koša? Jel sreća što čovek ubaci sa kapice. Sa kruga do centra? Sigurno je vežbao, to svaki dan radi. Nemam šta da zamerim. Prodor Sterlinga na kraju je bio izvanredan i promašio je, šta da zameriš. Tajrik bio na skoku i nije osvojii loptu. Probllem je što posle toga nismo pravili faul. Mora odma da se pravi faul, a ne da jurimo. Gledaćemo snimke nećemo sad to komentarisati"

Tajrik Džons i Bruno Fernando deluju dobro zajedno na parketu, Vašington napreduje.

"Bruno u tandemu sa Tajrikom menja dimenziju naše odbrane. Problem je neuigranost u napadu. Problem su rasporedi i prostor i na tome moramo da radimo. Saigrači su pokušali da mu pomognu da da se seti gde treba da ide i tako dalje. Probaćemo to sve da rešimo, ali je izuzetno teško s obzirom da imamo jako malo prostora za trening. Posle dve utakmice u nizu sutra igračima dajemo slobodan dan i u nedelju u 9 sati idemo na trening pa putujemo za Dubai. Radićemo na svemu tome, sigurno. Pozivi, tajminzi, spejsing... Što se Dvejna tiče, donosi bolje odluke i učiniću sve da bude još bolji. Još jednom, vraćam se na njegovu minutažu, 27 minuta. Možda da je igrao malo manje bi imao bolji učinak. Pokušavam da ga odmorim, ali i ostale igrače. Tako da nek nastavi ovako, zna koliko je bitan i jednog dana ćemo valjda biti kompletni"

Zahvalio se navijačima.

"Hvala navijačima. Bila je ovo prelepa atmosfera od prvog do poslednjeg minuta, borićemo se za nas i za njih", zaključio je Obradović.