Košarkaši Monaka savladali su Panatinaikos na svom terenu rezultatom 92:84 u derbiju osmog kola Evrolige

Sada oba tima imaju po pet pobeda i tri poraza u elitnom takmičenju, a izabranici Vasilisa Spanulisa su kompletirali najsavršenije moguće duplo kolo, pošto su pre dva dana srušili i Olimpijakos u Pireju.

"Kneževi" su bili bolji tokom svih 40 minuta, od samog početka su stekli prednost i do kraja je nisu ispustili.

Eli Okobo je sa 15 poena bio najefikasniji kod pobednika.

Majk Džejms je dodao 13, Strazel 12 poena, dok su naš Nemanja Nedović i Blosomgejm ubacili po 11. Nedović je imao još tri skoka i dve asistencije.

Alfa Dialo i Nikola Mirotić su se zaustavili na po devet poena.

Kod Panatinaikosa, 23 poena Nana, 14 Slukasa i 13 Huanča Ernangomeza.

Panatinaikos u sledećem kolu stiže u Beograd na megdan zahuktaloj Crvenoj zvezdi, dok će Monako takođe put glavnog grada Srbije, ali će za rivala imati Makabi.