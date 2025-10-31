Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su Hapoel iz Tel Aviva na svom terenu sa 62:58, u utakmici osmog kola Evrolige.

Olimpijakos je nakon poraza od Monaka pre dva dana slavio i sada je na skoru 5-3, dok je Hapoel poražen nakon trijumfa nad Partizanom i sa učinkom 6-2 deli prvo mesto na tabeli sa Žalgirisom i Crvenom zvezdom.

1/8 Vidi galeriju Igrači Olimpijakosa na meču protiv Makabija Foto: Starsport

Prava drama je viđena u finišu. Olimpijakos je preživeo dve trojke Vase Micića i povratak gostiju na 58:58 u poslednjem minutu i na kraju poenima Nikole Milutinova za 60:58 napravio ključni korak ka veoma važnom trijumfu.

Tačku na ovaj duel stavio je Saša Vezenkov sa linije za slobodna bacanja.

Vezenkov je bio i najefikasniji kod pobednika sa 14 poena, Dorsi je dodao 11, a Milutinov je meč završio sa sjajnim dabl-dablom od 10 poena i 13 skokova.

U poraženom timu Antonio Blejkni bio je najefikasniji sa 13 poena, srpski košarkaš Vasilije Micić dodao je 10 poena, četiri skoka i tri asistencije, a Kolin Malkolm 10 poena, četiri skoka i tri ukradene lopte.