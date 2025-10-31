Košarkaši Baskonije pobedili su na svom terenu u Vitoriji Efes 86:75 (22:11, 21:28, 22:19, 21:17), u utakmici osmog kola Evrolige.
Evroliga
BASKONIJA SE POSLE "VEČITIH" VRATILA NA POBEDNIČKI KOLOSEK: Kokoškov sa Efesom upisao i peti poraz
Slušaj vest
Baskoniju su predvodili Timote Luvavu sa 20 poena i pet skokova i Mateo Spanjolo sa 19 poena i šest asistencija. Rodions Kuruc dodao je 11 poena, a Mamadi Dijakite devet poena i četiri skoka.
U ekipi Efesa Šejn Larkin bio je najefikasniji sa 23 poena, a Nik Vejler-Bab imao je 16 poena i šest skokova.
Posle šest uzastopnih poraza Baskonija je vezala dve pobede i zauzima pretposlednje 19. mesto na tabeli. Efes je 15. sa tri pobede i pet poraza.
U sledećem kolu Baskonija će 6. novembra dočekati Virtus, a Efes će dan kasnije igrati na svom terenu protiv Milana.
(Beta)
Reaguj
Komentariši