Baskoniju su predvodili Timote Luvavu sa 20 poena i pet skokova i Mateo Spanjolo sa 19 poena i šest asistencija. Rodions Kuruc dodao je 11 poena, a Mamadi Dijakite devet poena i četiri skoka.

U ekipi Efesa Šejn Larkin bio je najefikasniji sa 23 poena, a Nik Vejler-Bab imao je 16 poena i šest skokova.

Posle šest uzastopnih poraza Baskonija je vezala dve pobede i zauzima pretposlednje 19. mesto na tabeli. Efes je 15. sa tri pobede i pet poraza.

U sledećem kolu Baskonija će 6. novembra dočekati Virtus, a Efes će dan kasnije igrati na svom terenu protiv Milana.

(Beta)

Džabari Parker sa koferima posle poraza od Barselone Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić