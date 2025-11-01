Slušaj vest

Barselona je u krcatoj Beogradskoj areni posle izuzetno uzbudljive završnice savladala crno-bele rezultatom 78:76.

Neviđena drama odvijala se u poslednjem minutu meča.

Na 32 sekunde pre kraja meča Vil Klajburn je pogodio nestvarnu trojku sa 12 metara udaljenosti za preokret Barselone 78:76. Usledio je dobar napad Partizana posle tajm-auta, ali Sterling Braun promašuje polaganje za izjednačenje na 18 sekundi pre kraja meča.

Crno-beli nisu stigli da naprave faul na vreme. Lopta dolazi do Klajburna koji baca pas Kevinu Panteru, koji je bio na Partizanovoj polovini terena. Lopta je išla u aut, ali je Panter uspeo da je vrati u teren i sačuva posed. Delovalo je da je Panter bio u autu dok je lopta još uvek bila u njegovim rukama, ali sudije su ostale neme.

Da je dosuđen aut, Partizan bi imao 10-ak sekundi za napad za produžetak ili eventualnu pobedu, ali arbitri se nisu oglasili.

Nakon meča na društvenim mrežama pojavio se snimak sporne situacije, na kom se jasno vidi da je Partizan ozbiljno oštećen.

Jasno je da je upravo na ovu situaciju mislio i trener crno-belih Željko Obradović, koji je nakon utakmice rekao da neće da komentariše određeni momenat sa kraja meča.

