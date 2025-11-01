Slušaj vest

Sudeći po rezultatima pred nama je još jedna izuzetno uzbudljiva sezona u Evroligi, u kojoj će se do kraja regularnog dela voditi žestoka borba za mesto u plej ofu.

Posle treće duple nedelje u sezoni najviše razloga za radost imaju navijači Zvezde, a najviše za tugu pristalice Partizana.

Crveno-beli su nastavili nestvarnu seriju trijumfa. U utorak su pred svojim navijačima ubedljivo savladali Asvel, a onda u četvrtak u Pioniru srušili Makabi za šestu pobedu u nizu i mesto u samom vrhu tabele.

S druge strane, crno-beli su u duplom kolu upisali dva poraza. Prvo su u Sofiji poraženi od izraelskog Hapoela, a sinoć su na svom terenu na šokantan način izgubili od Bareslone, pa je usledio i bolan pad na tabeli.

Pred start sezone niko nije ni slutio da će ovako izgledati vrh tabele nakon osam odigranih kola. Verovali ili ne, najbolji skor trenutno imaju Žalgiris (6-2), Crvena zvezda i debitant Hapoel.

Od 4. do 8. mesta su timovi sa skorom 5-3 (Olimpijakos, Monako, Valensija, Panatinaikos i Barselona), a četiri ekipe imaju polovičan učinak 4-4. Na 9. mestu je Real Madrid, pa slede Pariz, Virtus i Bajern. Od 13. do 17. mesta nalaze se timovi sa skorom 3-5, među kojima je i Partizan, koji je trenutno na 17 poziciji (Milano, Dubai, Efes, Fenerbahče, Partizan). Tri tima imaju po dve pobede i šest poraza - 18. je Makabi, Baskonija je na 19. mestu, a na začelju je sada francuski Asvel.

Pogledajte tabelu Evrolige nakon osam odigranih kola:





