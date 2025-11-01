Džabari Parker protiv Barselone nije ulazio u igru, a nakon utakmice je sa koferima napustio Beogradsku arenu.
EVROLIGA
ŠTA SE OVO DEŠAVA U PARTIZANU?! Došao je kao najveće pojačanje, protiv Barselone nije odigrao ni sekund, a onda je uradio ovo...
Parker je došao kao najveće pojačanje nakon dve sezone u Barseloni, a protiv ovog tima je presedeo celu utakmicu koja je završena na neverovatan način.
Katalonci su na neverovatan način stigli do pobede u završnici ove utakmice, a trener crno-belih Željko Obradović je ukratko odgovorio na pitanje o Parkeru i tome što Amerikanac nije ulazio u igru.
Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
- Sve je u redu - poručio je Obradović.
Dakle, sudeći po rečima trofejnog trenera, ne radi se o povredi, a razlog i detalje ovakve situacije bi mogli da saznamo u narednim danima.
Nakon meča, Džabar Parker je viđen kako napušta Arenu dok vuče dva kofera, što svakako nije uobičajen prizor.
