Parker je došao kao najveće pojačanje nakon dve sezone u Barseloni, a protiv ovog tima je presedeo celu utakmicu koja je završena na neverovatan način.

Katalonci su na neverovatan način stigli do pobede u završnici ove utakmice, a trener crno-belih Željko Obradović je ukratko odgovorio na pitanje o Parkeru i tome što Amerikanac nije ulazio u igru.

Partizan - Barselona

- Sve je u redu - poručio je Obradović.

Dakle, sudeći po rečima trofejnog trenera, ne radi se o povredi, a razlog i detalje ovakve situacije bi mogli da saznamo u narednim danima.

Nakon meča, Džabar Parker je viđen kako napušta Arenu dok vuče dva kofera, što svakako nije uobičajen prizor.

Džabari Parker sa koferima posle poraza od Barselone Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

