Amerikanac je u dramatičnoj završnici presudio crno-belima u utakmici 8. kola Evrolige, a snimak njegove trojke je ekspresno obišao Evropu.

Klajburn je do tog trenutka na utakmici pogodio jednu trojku iz četiri pokušaja, dok u sezoni šuteve za tri poena pogađa u veoma dobrom procentu - 44,4.

Ono što bi moglo dodatno da zaboli navijače Partizana jeste način na koji je nekadašnji košarkaš CSKA, Efesa i Virtusa pogodio šut na 32 sekunde do kraja.

- Iskreno, i dalje mi je sve nerealno. Promašio sam polaganje pre toga i bacio "erbol" iz kornera, a onda sam dao nemoguću trojku. Ali, dobar je osećaj i svaka pobeda je važna - rekao je Klajburn.

On je potom objasnio da nije znao da sat nije resetovan i da je očekivao da njegov tim ima 14 sekundi za napad, a ne osam sekundi.

U trenutku kada je shvatio to bilo je kasno za bilo kakvu organizaciju napada, šutnuo je iz velike udaljenosti i pogodio.

- Bilo je baš onako kako je trener nacrtao. Šalim se naravno, nekada morate da imate sreće, ali uradio sam najbolje što mogu da se dignem nogama i lepo šutnem. Nisam znao da nemamo 14 sekundi, zvao sam blok i onda sam shvatio da moram da šutnem. Ovo mi je šut karijere. Pogotovo u ovakvoj atmosferi. Lepo mi je da igram ovde i najviše se radujem ovim utakmicama.

Inače, Jan Veseli, kojeg navijači Partizana i dalje obožavaju je otkrio da je on bio taj koji je Klajburnu skrenuo pažnju na vreme i zaista taj trenutak može da se vidi na snimku.

- Akcija je bila skroz drugačija. Ne znam šta je on tražio, ja sam mu rekao da ima još dve tri sekunde, a meni se činilo kao da lopta leti 10 sekundi. Sreća je ovog puta bila na našoj strani - poručio je Čeh.

