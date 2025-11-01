Željko Obradović je želeo da stvari ostanu mirne kada je reč o Džabariju Parkeru.
NEMA MISTERIJE
OTKRIVENO ŠTA SE DESILO SA DŽABARIJEM PARKEROM! Evo zašto najveće pojačanje Partizana nije odigralo ni sekund protiv Barselone
Delovalo je sve pomalo misteriozno.
Džabari Parker je, bez ikakve najave i nagoveštaja da bi to moglo da se dogodi, celu utakmicu protiv Barselone u osmom kolu Evrolige presedeo na klupi.
Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Trener Partizana je posle drame i poraza, na pitanje ukratko poručio da je sve u redu, a onda se pojavio snimak na kojem se vidi kako košarkaš napušta Arenu sa dva kofera.
Ispostavilo se da ti koferi nisu njegovi, već njegove majke koja je stigla u posetu.
A, iza odluke da protiv Katalonaca ne igra, krije se povreda prsta desne ruke, prenosi "Sport klub".
