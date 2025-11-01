Slušaj vest

Delovalo je sve pomalo misteriozno.

Džabari Parker je, bez ikakve najave i nagoveštaja da bi to moglo da se dogodi, celu utakmicu protiv Barselone u osmom kolu Evrolige presedeo na klupi.

Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Trener Partizana je posle drame i poraza, na pitanje ukratko poručio da je sve u redu, a onda se pojavio snimak na kojem se vidi kako košarkaš napušta Arenu sa dva kofera.

Ispostavilo se da ti koferi nisu njegovi, već njegove majke koja je stigla u posetu.

A, iza odluke da protiv Katalonaca ne igra, krije se povreda prsta desne ruke, prenosi "Sport klub".

Partizan - Barselona
Partizan - Barselona
Kevin Panter
Željko Obradović

Džabari Parker sa koferima posle poraza od Barselone Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić