Delovalo je sve pomalo misteriozno.

Džabari Parker je, bez ikakve najave i nagoveštaja da bi to moglo da se dogodi, celu utakmicu protiv Barselone u osmom kolu Evrolige presedeo na klupi.

Trener Partizana je posle drame i poraza, na pitanje ukratko poručio da je sve u redu, a onda se pojavio snimak na kojem se vidi kako košarkaš napušta Arenu sa dva kofera.

Ispostavilo se da ti koferi nisu njegovi, već njegove majke koja je stigla u posetu.

A, iza odluke da protiv Katalonaca ne igra, krije se povreda prsta desne ruke, prenosi "Sport klub".

