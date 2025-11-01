Slušaj vest

Nakon što je legendarni košarkaš i trener ponovo stigao na Mali Kalemegdan, klub je napravio seriju od šest pobeda u Evroligi i sada je na deobi prvog mesta sa učinkom 6:2.

Crveno-beli još uvek imaju ozbiljne probleme sa povredama, a očekuje se da u narednom periodu Saša Obradović sve ozbiljnije računa na Džereda Batlera.

Amerikanac je stigao u evropsku košarku nakon što je prošle sezone, po dolasku u Filadelfiju na 28 utakmica beležio 11,5 poena, uz 4,9 asistencija i 2,5 skokova po utakmici.

Obradović je otkrio da je Batler pre nego što je doneo odluku razgovarao sa Majkom Džejmsom, košarkašem Monaka i, prema mišljenju mnogih, najboljim košarkašem u Evropi.

- Sutra kad neki igrač bude dolazio pitaće druge o klubu. I Džered Batler je pitao neke igrače pre nego što je došao. Jedan od njih je i Majk Džejms. Verovatno da je i tu bila preporuka. I ne samo za mene, koji sam sada deo Zvezde i u punom svetlu promovišem klub - rekao je za "Meridian sport" Obradović koji je trenirao Džejmsa u Monaku.

Zvezda će sada igrati protiv Spartaka u ABA ligi, a onda i Panatinaikosa u Evroligi.

- Spartak nam je važna utakmica da zadržimo kontinuitet rezultata i igre. Dobri su, bili smo Vlada Jovanović i ja zajedno u Krasnodaru, dobri smo prijatelji i znam koliki uticaj ima na njihovu igru. Ali, mi gledamo samo nas, sebi smo najvažniji, pobede su glavni pokretač svega. U situaciji smo da moramo da integrišemo novog igrača da se privikne na ekipu, a opet svi od njega očekuju čuda. Ljudi moraju da budu strpljivi, jer nije to ‘Daj deci loptu i neko će da napravi razliku’. Siguran sam da će Batler na svojoj poziciji praviti razliku, ali mu treba dati vremena. Najvažnije je da tim diše zajedno. Ego svako ima, a tvoj kvalitet da ih razumeš i staviš u funkciju tima je ključ uspeha.

Govorio je i o svojoj odluci da se vrati u Crvenu zvezdu.

- Neko je rekao: Ili si lud ili je mnogo voliš. Naučio sam vremenom da stvari koje su mene ranije u životu opredeljivale - loša, pa i najlepša iskustva - moram da stavim iza sebe i gledam koja je tog trenutka najbolja opcija u svakom pogledu. Prilika da dođeš tamo gde si voljen, gde si odrastao, gde su ti koreni, pripadnost koja se nikad nije dovodila u pitanje, uz mogućnost da praviš nešto veliko i situacija koja je stvorena da se tako nešto uradi… Puna podrška koja je nivo više nego ranije meni čini samo dodatni motiv i ambiciju. Sve to se dešava u mom voljenom klubu, u Beogradu i čini ovu situaciju posebnom - poručio je Saša Obradović.

