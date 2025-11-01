Slušaj vest

Barselona je u Beogradu pobedila Partizan rezultatom78:76, a Šengelija je u svojoj 291. utakmici u Evroligi postigao 24 poena, uz pet skokova, pet asistencija i četiri ukradene lopte i imao je indeks od 42 poena.

Gruzijski košarkaš je deveti put u karijeri izabran za najkorisnijeg igrača kola, a prvi put posle skoro dve godine, navodi se na sajtu Evrolige.

Drugi po broju indeksnih poena u osmom kolu je centar Partizana Tajrik Džons sa 29. On je utakmicu završio sa 15 poena, 13 skokova i sedam asistencija.

Košarkaš Baskonije Mateo Spanjolo je treći sa indeksom od 28, a igrač Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer je četvrti sa 26 indeksnih poena.

U individualnim kategorijama najefikasniji igrač bio je Kendrik Nan iz Panatinaikosa sa 26 poena, Mamadi Dijakite iz Baskonije imao je pet blokada, a Tajrik Džons iz Partizana i centar Olimpijakosa Nikola Milutinov imali su po 13 skokova.

Miler-Mekintajer imao je najviše asistencija, 12, a košarkaš Bajerna iz Minhena Stefan Jović imao je pet ukradenih lopti.

