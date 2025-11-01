Slušaj vest

Džered Roden, imenjak nedavnog pojačanja Crvene zvezde Džereda Batlera, stigao je u Evroligi.

Naime, Roden je postao novi igrač Pariza!

Partizan - Pariz Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Američki košarkaš (26) ima četvorogodišnje iskustvo u NBA ligi, igra na poziciji beka, a prosečno je beležio 5.5 poena po utakmici uz 2.5 skokova.

Roden je igrao za Torotno, Čarlot, Detorit, a dobar deo karijere je proveo u G ligi. Sada će po prvi put igrati Evroligu, a Pariz je dobio NBA pojačanje za nastavak sezone.

