Veliko pojačanja u jeku evroligaške sezone.
zvanično
NBA BEK POTPISAO! Rešena je pozicija šutera - stiže imenjak Džereda Batlera iz Crvene zvezde.
Džered Roden, imenjak nedavnog pojačanja Crvene zvezde Džereda Batlera, stigao je u Evroligi.
Naime, Roden je postao novi igrač Pariza!
Američki košarkaš (26) ima četvorogodišnje iskustvo u NBA ligi, igra na poziciji beka, a prosečno je beležio 5.5 poena po utakmici uz 2.5 skokova.
Roden je igrao za Torotno, Čarlot, Detorit, a dobar deo karijere je proveo u G ligi. Sada će po prvi put igrati Evroligu, a Pariz je dobio NBA pojačanje za nastavak sezone.
