Košarkaš Partizana Šejk Milton otputovao je sa ekipom na gostovanje Dubaiju u okviru 9. kola ABA lige.

Kako prenosi Meridiansport, crno-beli su se uputili ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde će u ponedeljak od 17 časova odmeriti snage sa ambicioznim Dubaijem, a u avionu se našao i američki košarkaš.

Milton je poslednji put zaigrao još 9. oktobra u pobedi nad Anadolu Efesom, a potom je zbog povrede bio van terena više od tri nedelje, propuštajući čak osam mečeva.

1/5 Vidi galeriju Šejk Milton Foto: CJ GUNTHER/EPA

Sada je ponovo trenirao punim intenzitetom i njegov odlazak na put nagoveštava mogući povratak u tim Željka Obradovića.

Partizan se trenutno suočava s kadrovskim problemima, Karlik Džons je povređen, dok je Nik Kalates nedavno stigao da pojača organizaciju igre.