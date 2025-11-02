Propustio je osam utakmica zbog povrede...
Evroliga
SJAJNA VEST ZA PARTIZAN PRED GOSTOVANJE DUBAIJU! Milton se ukrcao u avion, Željko Obradović sada "lakše diše"!
Košarkaš Partizana Šejk Milton otputovao je sa ekipom na gostovanje Dubaiju u okviru 9. kola ABA lige.
Kako prenosi Meridiansport, crno-beli su se uputili ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde će u ponedeljak od 17 časova odmeriti snage sa ambicioznim Dubaijem, a u avionu se našao i američki košarkaš.
Milton je poslednji put zaigrao još 9. oktobra u pobedi nad Anadolu Efesom, a potom je zbog povrede bio van terena više od tri nedelje, propuštajući čak osam mečeva.
Šejk Milton Foto: CJ GUNTHER/EPA
Sada je ponovo trenirao punim intenzitetom i njegov odlazak na put nagoveštava mogući povratak u tim Željka Obradovića.
Partizan se trenutno suočava s kadrovskim problemima, Karlik Džons je povređen, dok je Nik Kalates nedavno stigao da pojača organizaciju igre.
