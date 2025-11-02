Slušaj vest

Panatinaikos tako ima veliki problem na pozicija centra pošto još uvek ne može da računa na Matijasa Lesora.

Francuz i dalje čeka dozvolu lekara za povratak na teren.

U rotaciji za meč sa Zvezdom u Areni, kako trenutno stvari stoje, neće biti ni Rišona Holmsa, koji je propustio prethodi meč (sa Monakom), a nije ga bilo ni u dva od poslednja tri duela.

Jurceven se u poslednjih nekoliko mečeva, u odsustvu Lesora i Holmsa, nametnuo kao stabilno i pouzdano rešenje u reketu o čemu govore i njegove brojke. U prethodna četiri meča u proseku je beležio 11,5 poena (72% šut iz igre) i 5,7 skokova, međutim sada će i on morati na prinudnu pauzu usled povrede.

Grčki mediji u nedelju uveče prenose da je PAO, suočen sa silnim pehovima centara, već krenuo u potragu za alternativnim rešenjem na poziciji "petice" na tržištu.

Protiv Zvezde Huančo Ernangomes i Dinos Mitoglu bi trebalo da se "spuste" dublje u reket i preuzmu centarske uloge.

Ataman inače na raspolaganju ima i četvrtog centra, u pitanju je Joanis Kuzeloglu, ali je ovaj košarkaš ove sezone odigrao tek dva minuta u Evroligi (protiv Virtusa, bez poena) i nije realno da dobije veću ulogu u Beogradu.