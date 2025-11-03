Slušaj vest

Crveno-beli su trenutno u najboljoj formi i sa učinkom od šest pobeda i dva poraza su na deobi prvog mesta. Sa druge strane Partizan je sa tri pobede i pet poraza na znatno lošijoj poziciji.

Do kraja sezone ima još mnogo da se igra, a u teoriji, već u naredna tri kola večiti bi mogli da budu na identičnom učinku.

Međutim, kompjuter kaže da ekipa Saše Obradovića ima odlične šanse da ostane u vrhu Evrolige.

Softver koji se bavio predviđanjem ishoda ostatka sezone svrstao je Zvezdu među najbolje ekipe i prognozirao joj četvrto mesto i dao joj 46 odsto šanse. U tom slučaju Crvena zvezda bi imala prednost domaćeg terena u četvrtfinalu, a ispred nje bi bili samo Žalgiris, Olimpijakos i Monako.

Šanse za mesto među šest najboljih i izbegavanje plej-ina su 64 odsto, a za mesto među top 10 čak 88 odsto šansi.

Crvenoj zvezdi softver predviđa oko 23 pobede.

Kada je reč o Partizanu kompjuter predviđa oko 15 pobeda, a lošije su "prošli" samo Makabi, Baskonija i Asvel.

Šanse za top 10 su 15 odsto, za top šest četiri odsto, a za mesto među četiri najbolje ekipe na tabeli samo jedan odsto, prema simulaciji softvera.

