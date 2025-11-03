Slušaj vest

Crveno-beli su zvanično potvrdili da karata više nema, pa će tim Saše Obradovića u sredu od 20 časova imati moćnu podršku sa tribina.

Foto galerija iz Arene

"Sve ulaznice za predstojeću utakmicu Evrolige sa ekipom Panatinaikosa su rasprodate! Vidimo se u Areni!", poručili su iz kluba uz znak da navijače očekuje još jedna košarkaška noć za pamćenje.

Oba tima ulaze oslabljena u ovaj meč.

Zvezda čeka povratak Nvore i Devonte Grejema, dok će Panatinaikos u Beogradu igrati bez Matijasa Lesora, Omera Jurtsevena i Rišona Holmsa. Tako će ekipa Ergina Atamana faktički zaigrati bez centara na ovom meču.

