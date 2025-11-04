"NEKA JE SVIMA BOG U POMOĆI PROTIV ZVEZDE!" Čuveni košarkaš tvrdi - ako se jedna stvar dogodi, crveno-beli će biti brutalno jaki!
Mirko Milićević je i više nego zadovoljan igrom i rezultatima crveno-belih.
Govorio je o utakmici protiv Panatinaikosa koja je na programu u Beogradu u sredu.
- Moram priznati da moj prijatelj (Ergin Ataman, trener Panatinaikosa) ne dolazi u najboljem trenutku u Beograd. Čeka nas potpuno otvorena utakmica i deluje mi da je Zvezda veliki favorit protiv Panatinaikosa. Očekujem fantaziju. Biće sigurno kvalitetan meč. Panatinaikosova trenutna igra ne može da se uhvati ni za glavu ni za rep - rekao je Milićević za "Meridian sport".
Poručio je da je za preokret posle lošeg starta sezone na Malom Kalemegdanu zaslužna smena trenera, odnosno povratak Saše Obradovića.
Nekadašnji košarkaš veruje da će, u slučaju da se Džered Batler pokaže kao dobro pojačanje, crveno-beli biti izuzetno jaki.
- Zvezda je nikad bolja, ako se Batler pokaže kao dobar, neka im je Bog u pomoći. Ako se uklopi kako treba, svakome će biti mnogo teško protiv Zvezde. Ja sam veliki optimista. Naravno, sve je u Božjim rukama, ali ko god da dođe danas u Beograd – Zvezda je favorit - poručio je Mirko Milićević.
Kurir sport/Meridian sport
