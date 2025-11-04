Slušaj vest

Nevolje za Crvenu zvezdu se nastavljaju. Prema našim saznanjima, košarkaš tima sa Malog Kalemegdana, Tajson Karter, neće moći da pomogne ekipi do kraja sezone pošto je situacija sa njegovim zdravstvenim stanjem komplikovana i iziskuje dugu pauzu.

Karter je primljen u bolnicu zbog embolije oba plućna krila, sada se Zvezda oglasila saopštenjem u kom je navela da je pušten na kućno lečenje, ali prema saznanjima do kojih smo došli, on još dugo neće na teren.

Posle svih ispitivanja, pregleda, terapija, početka lečenja izvesno je - za njega je ova sezona završena.

U saopštenju crveno-belih navodi se da se Karter oseća dobro, ali da će se pratiti dalji razvoj njegove zdravstvene situacije.

- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da je naš prvotimac Tajson Karter nakon tronedeljnog boravka u bolnici pušten u ponedeljak na kućno lečenje.

Bek Crvene zvezde se nakon tronedeljnog boravka u bolnici oseća dobro i nastavlja svoj oporavak u kućnim uslovima. U međuvremenu biće podvrgnut daljim ispitivanjima u cilju preventive (kako bi se ispitao konačan uzrok).

Rehabilitacija Tajsona Kartera počinje već od utorka, a klub će blagovremeno obaveštavati javnost o toku i dinamici oporavka našeg igrača, na koga smo ponosni zbog načina na koji se izborio sa teškom bolešću kao i ponašanjem tokom dugog boravka u bolnici. Takođe zahvaljujemo se i kompletnom osoblju Kliničkog centra Srbije, koji su pravovremeno reagovali i učinili sve što je u njihovoj moći da košarkaš crveno-belih ima najbolju moguću negu.

Devonte Grejem je počeo da trenira nakon dužeg oporavka, usled povrede koju je zadobio na utakmici protiv Fenerbahčea u pripremnom perioduy. Posle udarca koji je zadobio u periodu od dve nedelje došlo je pojave koštane modrice koja je dijagnostifikovana, pa je nakon toga usledio dodatni period mirovanja i rehabilitacije. Devonte se priključio ekipi i ulazi u trenažni proces, kako bi povratio takmičarsku formu i pripremio se za nove izazove i debitantske minute na zvaničnim utakmicama u dresu KK Crvena zvezda.

Džordan Nvora je tokom ponedeljka i utorka obavio dodatne analize povređenog lista nakon čega će krenuti u trenažni proces i povratak u takmičarsku formu.

Kubanski centar Hasiel Rivero tokom ove nedelje biće u stanju da se oslanja na povređenu nogu nakon preloma metatarzalne kosti. Tokom perioda oporavka naš centar je obavljao fizio terapije i sledi mu period rehabilitacije o kome ćemo blagovremeno obaveštavati javnost.

Konačno, Džoel Bolomboj obavlja terapije i radi svakodnevno naporno na svom potpunom oporavku u SAD, a klub će više informacija izneti u javnost do kraja tekućeg meseca.

KK Crvena zvezda još jednom apeluje na javnost da se o stanju trenažnog procesa, rehabilitacije ili stepena povreda naših prvotimaca informiše isključivo na zvaničnim platformama kluba - stoji u saopštenju Zvezde.

Šta je embolija?

Plućna embolija je ozbiljno stanje koje nastaje kada se u krvnim sudovima pluća začepi krvni ugrušak. Taj ugrušak obično dolazi iz vena nogu ili drugih delova tela i putuje do pluća, blokirajući protok krvi. Zbog toga deo pluća ne dobija dovoljno kiseonika, što može izazvati bol u grudima, otežano disanje, kašalj, pa čak i gubitak svesti.

Plućna embolija zahteva hitnu medicinsku pomoć jer može ugroziti život. Često se javlja kod osoba koje dugo sede ili su nepokretne, kao i kod onih sa problemima zgrušavanja krvi. Prevencija uključuje redovno kretanje, održavanje zdrave težine i, po potrebi, lekove koje prepiše lekar.

Simptomi Embolije

Iznenadna otežanost disanja

Bol u grudima, koji može biti oštar i pojačavati se pri dubokom udahu

Kašalj, ponekad sa krvlju

Ubrzan rad srca

Vrtoglavica ili gubitak svesti

Znojenje i osećaj straha

Oticanje ili bol u nozi (ako je ugrušak nastao tamo=

Koji košarkaši su još bolovali od Embolije

Kris Boš - bivši NBA as, karijeru mu je prekinuo ponavljani problem sa ugrušcima u plućima i nogama.

Mirza Teletović - bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, imao emboliju oba plućna krila dok je igrao u NBA ligi.

Pit Mikel - bivši košarkaš Barselone i drugih evroligaških klubova, embolija mu je privremeno prekinula sezonu.

Anderson Varežao - brazilski košarkaš, imao ozbiljan problem sa krvnim ugruškom u plućima.

Džerom Kersi - bivši NBA igrač, preminuo je od posledica plućne embolije nakon operacije.

Marijonas Petravičijus - litvanski reprezentativac, embolija ga je zadesila tokom priprema sa reprezentacijom.

