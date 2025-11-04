Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde će sutra od 20 časova ugostiti ekipu Panatinaikosa u okviru 9. kola Evrolige.

Pred sutrašnji meč, svoja očekivanja je izneo jedan od najboljih igrača tima sa Malog Kalemegdana, Nikola Kalinić.

Crveno-beli u ovu utakmicu ulaze nakon neočekivanog poraza u Subotici, pa je sutra prava prilika da se utisak popravi.

- Kao što sam rekao, lepa šansa da se izjednači rekord, ja nisam razmišljao o tome, mi igramo košarku, želimo da nastavimo da igramo dobro. Izgubili smo pre par dana u Subotici i želimo da popravimo utisak, biće sjajna utakmica i atmosfera - počeo je Kalinić.

Osvrnuo se košarkaš Zvezde na poraz od Spartaka.

- Ne znam šta bih ti rekao, loših poslednjih pet minuta, nisu i porazi nekad loši da nas ošamare, mislim da to nije realna slika, bilo je dosta izostanaka, moramo biti čvršći, dati puno koševa. Oni imaju problema sa visokim igračima, mislim da ćemo tu pokušati da napravimo prednost, kontrolišemo skok i dobijemo lake poene, to diže i publiku i energiju hale. Strašno dobra ekipa, da ne idem pojedinačno, iskontrolisati bekovsku liniju.

Potom je pričao o tome kakva je trenutno situacija sa ćerkom.

- Pa sad, šta je okej? Nije ništa okej, ali situacija je bolja. Počeo sam da viđam ćerku i to je sjajna stvar, ali ima tu još mnogo problema, oko celog procesa. Nisam bio u takvim situacijama, nisam ništa o tome znao, ali mislim da tu ima jako mnogo problema. Ne želim sada da pričam, da se sklanja fokus sa utakmice, a i da ne poremetim neke procese sudske koji su u toku. Ali kad bude bilo vreme za to, detaljno ću ispričati celu priču, ali sada pred utakmicu mislim da nije vreme da se priča o tome - zaključio je košarkaš Zvezde.

Podsetimo, Kalinić je nakon velikog trijumfa svog tima nad Žalgirisom sredinom prošlog meseca rešio da javno progovori o velikom problemu sa kojim se susreće van terena.

U razgovoru sa novinarima emotivni Kalinić otkrio je tada da 20 dana nije video svoju ćerku.

"Hteo bih jednu stvar da kažem, da ukažem na jedan problem koji mi se dešava. Nisam video ćerku 20 dana i želim da ukažem na problem kada roditelj zloupotrebljava institucije, policiju, centra za socijalni rad, instituciju vrtića. I da pozovem da počne da se priča o tome. To je grozna stvar", kaže Kalinić i dodaje:

"Imam sreću da mogu da kažem nešto javno, zato i želim da ukažem na ovaj problem. Svi ljudi koji prolaze kroz to, sigurno im nije lako i želim ovim putem da im ukažem podršku, da im dam podstrek da ostanu disciplinovani, pozitivni i da ne naprave neku glupost", poručio je tada iskusni as.