Crveno-beli će u punoj Beogradskoj areni u sredu od 20 časova biti domaćin Atinjanima u okviru 9. kola Evrolige.

Saša Obradović je poručio da ekipa konstantno pokušava da iskoristi svaki trenutak kako bi se spremala za naredne obaveze, a da je u takvom tempu otežano uigrati novog igrača, u ovom slučaju Džereda Batlera.

- Nema tu puno prostora za trening i dalje smo u nekoj fazi oporavka tima, priprema za prioritet, Evroligu, da što bolje odigramo. Sigurno će i taj neki naredni period biti iskorišćen da možda poneki igrači dobiju malo i odmora. U svemu tome treba integrisati novog igrača, pa ne može da bude onako dobro jer koliko god je on inteligentan i da ima u sebi talenta do velike granice, opet s druge strane treba da se saživi sa ekipom to u jednom treningu koji traje 45 minuta... Misli su ti o protivniku i onome što treba da radiš, nije lako popravljati, ali dobro je da je tu ekipa koja pomaže sa informacijama i sa prijemom i sa razumevanjem - rekao je Obradović.

Crveno-beli će, najverovatnije, protiv Panatinaikosa igrati bez najboljeg igrača ove sezone, Džordana Nvore.

- Nvora je uvek od dana do dana, on je bolje, nije trenirao sa ekipom, Uvek je otvoreno pitanje, normalno, kad ne trenira, male su šanse da igra. Ostali su normalno trenirali, ništa nije bilo drastično, samo što su svi oni primili jake udarce i nisu mogli da igraju u Subotici, oporavljeni su i potpuno spremni za utakmice.

Panatinaikos će u Beogradu biti bez ijednog klasičnog centra, a to se ne dopada treneru crveno-belih.

- Najgore moguće. Više volim da igram sa ekipom sa glavom i repom, biće korekcije u samoj utakmici. Imaće sigurno i brzinu i otvoren teren. Mislim da imamo ekipu koja može da im parira. Atipičan protivnik i skauting.

Arena je rasprodata, a euforija među navijačima je velika, ali ništa od toga ne zanima legendu srpske košarke.

- Ja o tome uopšte ne vodim računa. Niti imam društvene mreže, niti me zanimaju. Čak na poruke svojih prijatelja i familije ne odgovaram, moj ceo fokus je na terenu - poručio je Saša Obradović.

Panatinaikos u Beograd stiže sa učinkom od pet pobeda i tri poraza, dok će Zvezda pokušati da dođe i do sedmog trijumfa i ujedno ostane na dve izgubljene utakmice.

