Crvena zvezda će u sredu od 20 časova biti domaćin Atinjanima u 9. kolu Evrolige.

Crveno-beli imaju učinak od šest pobeda i dva poraza, dok je Panatinaikos na učinku od pet trijumfa i tri izgubljene utakmice.

- Osećam se odlično, veoma sam srećan. Još jedna evroligaška utakmica, biće nezgodno. Trebalo bi da zategnemo odbranu i odigramo sa što više trčanja. Osećam da mogu da dam još više, a pod tim podrazumevam sve aspekte igre - rekao je Čima Moneke.

Grci će u Beogradu biti bez ijednog klasičnog centra.

- Iskren da budem nisam mnogo obraćao pažnju na to, međutim kada god vidite da timovi gube najbolje igrače, morate očekivati jači performans. Svaki tim gleda tako, svi se suočavaju sa povredama, nije mi ih žao, niko ni na nas nije gledao sa žaljenjem.

Nedavno je do jednog mladog navijača dobio poklon.

- Za mene, dobio sam poklon, postavio sam ga, dobijam mnogo poklona, ne znam šta je to izazvalo. To je dobra stvar koja se desila, nisam video nijedan negativan komentar, bio sam na večeri kada se sve desilo. Vratio sam se i video ljubav koju sam dobio, to pokazuje kakvu ljubav imam za ovo mesto. Za prave navijače, znaju da nikoga nisam hteo da uvredim i osećam 99 odsto ljubavi i tu sam da ostanem - zaključio je Moneke.

