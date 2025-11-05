Crveno-beli će u punoj Beogradskoj areni u večeras od 20 časova biti domaćin Atinjanima u okviru 9. kola Evrolige.
PANATINAIKOS STIŽE U ARENU SA NAMEROM DA PREKINE FANTASTIČAN NIZ CRVENE ZVEZDE! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
Crvena zvezda će u sredu od 20 časova u Beogradu dočekati Panatinaikos, u utakmici devetog kola Evrolige.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.
Makabi - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Crveno-beli su nakon šest uzastopnih trijumfa u Evroligi drugi na tabeli sa skorom 6/2, dok je Panatinaikos sedmi sa pet pobeda i tri poraza.
