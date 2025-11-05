Slušaj vest

Crvena zvezda će u sredu od 20 časova u Beogradu dočekati Panatinaikos, u utakmici devetog kola Evrolige.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.

Makabi - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Crveno-beli su nakon šest uzastopnih trijumfa u Evroligi drugi na tabeli sa skorom 6/2, dok je Panatinaikos sedmi sa pet pobeda i tri poraza.

FENER-ZVEZDA_118.JPG
Makabi - Crvena zvezda

Trening KK Crvena zvezda pred Panatinaikos Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić