Bivši centar PartizanaMatijas Lesor, vraća se u Beograd - prenela je grčka "SDNA".

Lesor neće biti u sastavu za utakmicu protiv Crvene zvezde (sreda 20.00), već dolazi sa ekipom iz motivacionih razloga!

Matijas Lesor u dresu Partizana Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport©, Starsport

Osim što neće imati nijednu "peticu", Panajotis Kalaicakis nije na raspolaganju Erginu Atamanu, koji je dobio i dve dobre vesti.

Aleksandros Samodurov i Nikolas Rogavopulos se nalaze na putu za Beograd i biće u sastavu za meč protiv crveno-bele.

