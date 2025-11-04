Matijas Lesor stiže u Srbiju!
VRAĆA SE MATIJAS LESOR: Bivši lider Partizana ponovo u Beogradu!
Bivši centar PartizanaMatijas Lesor, vraća se u Beograd - prenela je grčka "SDNA".
Lesor neće biti u sastavu za utakmicu protiv Crvene zvezde (sreda 20.00), već dolazi sa ekipom iz motivacionih razloga!
Matijas Lesor u dresu Partizana Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport©, Starsport
Osim što neće imati nijednu "peticu", Panajotis Kalaicakis nije na raspolaganju Erginu Atamanu, koji je dobio i dve dobre vesti.
Aleksandros Samodurov i Nikolas Rogavopulos se nalaze na putu za Beograd i biće u sastavu za meč protiv crveno-bele.
