NAN PECNUO ČIMU MONEKEA! Tek sada će goreti u Areni kada dođe Panatinaikos!
Kendrik Nan, košarkaš Panatinaikosa, oglasio se pred meč sa Crvenom zvezdom.
On je uoči tog duela u sredu sa početkom u 20.00, javno pecnuo krilnog centra Zvezde Čimu Monekea:
Kendrik Nan Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Imao je poruku za Monekea, jer je upitan da li bi ga uvrstio u tim:
- Volim svoje saigrače, birao bih njih pre njega ili bilo kog drugog protivnika - poručio je Kendrik Nan.
Panatinaikos je u ovom momentu na učinku od 5-3, dok je Zvezda upisala skor od 6-2 u Evroligi.
