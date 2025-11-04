Slušaj vest

Kendrik Nan, košarkaš Panatinaikosa, oglasio se pred meč sa Crvenom zvezdom.

On je uoči tog duela u sredu sa početkom u 20.00, javno pecnuo krilnog centra Zvezde Čimu Monekea:

Kendrik Nan Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Imao je poruku za Monekea, jer je upitan da li bi ga uvrstio u tim:

- Volim svoje saigrače, birao bih njih pre njega ili bilo kog drugog protivnika - poručio je Kendrik Nan.

Panatinaikos je u ovom momentu na učinku od 5-3, dok je Zvezda upisala skor od 6-2 u Evroligi.

