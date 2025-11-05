Navijači crveno-belog tima slave pobedu.
Evroliga
"ŠTA BI SE DESILO DA SMO POGAĐALI TROJKE?" Zvezda zgazila PAO - navijači poručili: A sad, šibanje u gostima!
Košarkaši Crvene zvezde slavili su nad Panatinaikosom 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28) u meču devetog kola Evrolige.
Navijači su i više nego zadovoljni pobedom, a evo šta su sve komentarisali na društvenim mrežama:
