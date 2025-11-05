Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde slavili su nad Panatinaikosom sa 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28) u meču devetog kola Evrolige.

Trener domaćeg tima Saša Obradović izneo je prve utiske.

 "Poslednji deo – malo smo izgubili fokus i energiju usred velikog vođstva. Bilo je teško motivisati se, ali okej, srećni smo. PAO nije taj PAO koji ćemo sačekati u drugom delu sezone. To će biti drugi tim. Uživamo u momentu. Srećan sam pet minuta i onda to nestaje", poručio je Obradović.

Crvena zvezda je prva na tabeli sa sedam pobeda i dva poraza, dok je Panatinaikos osmi sa skorom 5/4.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Crvena zvezda protiv Dubaija, a Panatinaikos protiv Pariza.

Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Saša Obradović
Makabi - Crvena zvezda
Čima Moneke

Makazice Jovana Miloševića