Evroliga
ŽESTOKA PROZIVKA DELIJA: Pristalice Panatinaikosa biće besne posle koreografije navijača Crvene zvezde
Uoči utakmice Crvena zvezda - Panatinaikos u 9. kolu Evrolige, domaći navijači su imali koreografiju na svim tribinama.
Na tri strane su bili crveno-beli kartoni, dok je na jednoj tribini na belim kartonima stajao natpis "nastavite da bežite", uz fotografiju zeleno-belog zeca.
Delije su time aludirale na davnašnji događaj i bežanje pristalica Panatinaikosa u okršaju sa navijačima Crvene zvezde i Olimpijakosa.
