Uoči utakmice Crvena zvezda - Panatinaikos u 9. kolu Evrolige, domaći navijači su imali koreografiju na svim tribinama.

Na tri strane su bili crveno-beli kartoni, dok je na jednoj tribini na belim kartonima stajao natpis "nastavite da bežite", uz fotografiju zeleno-belog zeca.

Delije koreografija protiv Panatinaikosa Izvor: Kurir

Delije su time aludirale na davnašnji događaj i bežanje pristalica Panatinaikosa u okršaju sa navijačima Crvene zvezde i Olimpijakosa.

Delije vređaju Atamana Izvor: Kurir