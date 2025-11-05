Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Panatinaikos u utakmici 9. kola Evrolige.

Fantastična atmosfera vlada u rasprodatoj "Beogradskoj Areni".

Na utakmici je prisutan i Matijas Lesor nekadašnji centar i Zvezde i Partizana, a trenutno član Panatinaikosa.

Francuski centar doputovao je sa ekipom, međutim, nije se našao u sastavu jer nije dovoljno oporavljen. Lesor se pojavio pred početak utakmice u "Beogradskoj areni" i dobio očekivani doček.

Navijači su prvo počeli da zvižde nekadašnkjem košarkašu Zvezde i Partizana, a onda je usledio i uzvik:

"Matijas, Matijas, puši k****, Matijas".

Međutim Lesor se se samo nasmejao  na ove povike i seo na svoje sedište.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

