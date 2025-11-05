Delije provocirale Matijasa Lesora u Areni
EVROLIGA
DELIJE NAPRAVILE VRUĆ DOČEK ZA LESORA: Centar Panatinaikosa neočekivano reagovao
Fantastična atmosfera vlada u rasprodatoj "Beogradskoj Areni".
Na utakmici je prisutan i Matijas Lesor nekadašnji centar i Zvezde i Partizana, a trenutno član Panatinaikosa.
Matijas Lesor Foto: Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport
Francuski centar doputovao je sa ekipom, međutim, nije se našao u sastavu jer nije dovoljno oporavljen. Lesor se pojavio pred početak utakmice u "Beogradskoj areni" i dobio očekivani doček.
Navijači su prvo počeli da zvižde nekadašnkjem košarkašu Zvezde i Partizana, a onda je usledio i uzvik:
"Matijas, Matijas, puši k****, Matijas".
Međutim Lesor se se samo nasmejao na ove povike i seo na svoje sedište.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
