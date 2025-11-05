Slušaj vest

Crveno-beli su u prvoj utakmici 9. kola savladali Panatinaikos 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28) i sedmom uzastopnom pobedom stigla do učinka 7-2.

Nakon još jedne fantastične partije crveno-belih na konferenciji za medije govorio je vidno zadovoljni Saša Obradović.

"Zaslužili smo da pobedimo utakmicu. Ipak ovo nije isti Panatinaikos, koji će biti u revanšu. Započeli smo dobro, pred kraj smo bili malo traljavi, ali bitna pobeda. Idemo dalje".

Koliko ste zadovoljni defanzivom s obzirom na loše šutersko izdanje?

"Sve dok igramo odbranu i imamo siguran skok, imamo šansu bilo koji procenti da su. Bili su dobri šutevi, neki nisu. Imamo i novog igrača kojeg integrišemo. Malo mu fali kondicije. Morali smo da se prilagodimo na razne postave koje je Panatinaikos izvodio. Teško je pripremiti se za ovakvu utakmicu. Mogli smo bolje da reagujemo u nekim situacijama. Zadovoljavajuća odbrana na Nanu. Odradili smo dobar posao."

O Batleru.

"Sigurno je veliko pojačanje, to se vidi na potez, jedan, dva. Verovatno mu neko ne bi uzeo dve lopte na driblingu preko pola. Biće sigurno dobar za ovu ekipu, ne samo igrački već i ljudski. Izuzetno je pozitivan dečko i dobro pojačanje."

Koliko je teško odigrati sa svih 11 igrača.

"Generalno sam igrao sa 13 i 14 igrača iz prošlosti. Mnogo je važno da nađeš neke minute na terenu. Definitivno fale neka dobra pojačanja koja su bila predviđena da budu nosioci. U ovakvoj situaciji je važno da imaš dovoljno dobru rotaciju igrača. Nije lako uz dupla kola i sve, moraš malo da iskalkulišeš da bi izdržao sezonu. Bitno da svako ko dolazi daje svoj doprinos i kvalitet. To za mene ko trenera olakšava posao"

Da li može da uplaši ovaj skor koji ima Crvena zvezda?

"Bile su velike pobede, ali i dosta su nam stvari išle na ruku. Treba da očekujemo i drugi deo, gde ćemo više da putujemo. Treba izdržati, imaćemo igrače koji će to da iznesu. Pokušavam uvek da pričam da euforija može da bude loša, čak i od medija. Nije lako to kontrolisati sa trenerske strane. Mi ne želimo da izgubimo. Možda je dobro što se desio Spartak, da znamo da nismo nepobedivi."