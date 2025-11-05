Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Panatinaikos 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28), u utakmici devetog kola Evrolige, i time zabeležili svoj sedmi uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman je izneo utiske posle poraza i nije propustio priliku da "pecne" Delije.

"Počeli smo sa užasnim napadima, sa mnogo grešaka. Nismo pogodili nijedan šut, iako su mnogi od njih bili otvoreni. Tada smo izgubili kontrolu. Na kraju, slično je bilo i u trećoj četvrtini, ali su u četvrtoj neki igrači pokazali karakter. Ipak, napravili smo par grešaka i na kraju smo izgubili utakmicu. Čestitke Olimpijakosu... Izvinjavam se, Zvezdi. Svi navijači su večeras podržavali Olimpijakos, pa sam se zbunio", rekao je Ataman.

Kendrik Nan je odigrao veoma loše, da li je to razlog poraza?

"Nije u dobrom stanju i formi trenutno, nije bio dobar ni u Istanbulu. Ipak, dešava se, svako može da ima loš dan. On je kvalitetan igrač, ne brinemo se previše zbog toga."

Rekli ste da ste najbolji trener u Evroligi?

"Da, najbolji sam trener poslednjih deset godina, rezultati to pokazuju."

Da li je Panatinaikos na tržištu?

"Nemamo tri centra, na tržištu smo tražimo visokog igrača. Za sad se još uvek ne zna kada će Matijas Lesor da se vrati."

Da li vas je poremetilo to što nije došao Jonas Valančiunas?

"Posle toga smo doveli Rišona Holmsa, ali se on povredio. Pokušaćemo da nađemo igrača na tržištu."

Crvena zvezda je prva na tabeli sa sedam pobeda i dva poraza, dok je Panatinaikos osmi sa skorom 5/4.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Crvena zvezda protiv Dubaija, a Panatinaikos protiv Pariza.

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT