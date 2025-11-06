Slušaj vest

Pred gostovanje Partizana u Atini grčki novinar Vasilis Papateodoru šokantnom objavom rešio je da unese nemir u redove crno-belih.

Novinar popularnog portala "SDNA" tvrdi da Partizan i Džabari Parker žele da prekinu saradnju.

Podsetimo, Džabari je letos stigao u Partizan iz Barselone kao najveće i najskuplje pojačanje crno-belih, ali nije opravdao velika očekivanja navijača i samog kluba.

U Evroligi je beležio 11.3 poena po meču, ali uz jako loše procente šuta, 3.4 skoka i 0.9 asistencija, a u odbrani je delovao totalno nezainteresovano.

Odlukom trenera Željka Obradovića propustio je utakmicu protiv Barselone, što je dodatno podgrajalo sumnje da trenutno nisu u najboljem odnosu.

Nakon toga Grci lansiraju vest da Parker zbog obostranog nezadovoljstva napušta klub posle svega nekoliko meseci.

Nagađanja grčkog "SDNA" ekspresno je demantovao portal "Telesport", koji iz izvora bliskih klubu saznaje da bivši as Barselone uživa puno poverenje u ekipi Partizana i da od odlaska nema ništa.

"Kako je rečeno našem portalu, iskusni krilni centar ima poverenje svih u klubu, te će se u narednom periodu raditi na njegovom, kao i timskom, pronalasku bolje forme", piše pomenuti portal.

